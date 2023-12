Dra Taíssa prestigia sessão solene em homenagem a deputada federal Silvia Cristina

Na tarde de terça-feira (4) a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) marcou presença na Assembleia Legislativa em uma sessão solene de destaque, onde foi realizada a entrega da Medalha do Mérito à deputada federal Silvia Cristina. A homenagem foi realizada pelo deputado estadual Ismael Crispin.

O evento, que reuniu representantes políticos de diversas esferas, foi um reconhecimento público aos relevantes serviços prestados por Silvia Cristina em sua trajetória parlamentar. A Medalha é uma honraria que foi concedida por suas contribuições na área da saúde, principalmente na fundação do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), em Ji-Paraná e o papel na criação de uma filial do Hospital do Câncer de Barretos, em Porto Velho.

A parlamentar participou da cerimônia, e em seu momento de fala destacou a importância do evento e reconhecimento à colega deputada federal. “Me faltam palavras para descrever a Silva Cristina, é uma mulher batalhadora e que luta pela saúde de Rondônia. Eu fico muitas vezes emocionada com a ligação que tenho com ela”, destacou a parlamentar.

Silvia Cristina, por sua vez, expressou sua gratidão pela homenagem e reafirmou seu compromisso com o serviço público, prometendo continuar trabalhando incansavelmente em prol do bem-estar da sociedade.

A sessão solene realizada pelo Ismal Crispin, não apenas enalteceu as realizações individuais, mas também reforçou a importância da colaboração entre as diferentes esferas do legislativo para o avanço e fortalecimento das instituições democráticas.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO