Dra. Taíssa realiza visita à área rural de Campo Novo de Rondônia para identificar demandas locais

No sábado (4), a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC), acompanhada pelo vereador Patrick (PSD) e pelo prefeito Alexandre do Fortaleza (PDT), dedicou seu tempo a uma visita estratégica à área rural de Campo Novo de Rondônia. O objetivo da visita foi identificar as demandas específicas da região, consolidando um compromisso constante com as necessidades da comunidade local.

Durante o percurso, a comitiva teve a oportunidade de conversar diretamente com os moradores locais, ouvindo suas preocupações e sugestões. A parlamentar reiterou seu compromisso em representar e trabalhar pelos interesses da população, destacando a importância de uma abordagem participativa para alcançar soluções eficazes.

As demandas identificadas durante a visita abrangem diversas áreas, desde infraestrutura até questões sociais e ambientais. A deputada enfatizou sua intenção de levar essas preocupações ao cenário legislativo, buscando apoio e implementação de políticas que promovam o desenvolvimento sustentável da região.

O vereador Patric e o prefeito Alexandre expressaram sua gratidão pela presença e atenção da Dra. Taíssa no município, destacando a importância de parcerias entre os diferentes níveis de governo para enfrentar os desafios específicos da área rural.

A parlamentar reafirma seu compromisso com a representação efetiva da comunidade de Campo Novo de Rondônia, prometendo continuar trabalhando para transformar as demandas identificadas em ações concretas.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO