Dra. Taíssa realiza visita no Hospital de Base e recebe demandas de servidores

A deputada Dra. Taíssa realizou uma visita ao Hospital de Base em Porto Velho, com o objetivo de conhecer de perto as equipes médicas, a estrutura do hospital e ouvir as demandas cruciais que estão sendo enfrentadas no local.

Durante a visita, a deputada foi recebida pelos profissionais de saúde, que expressaram suas preocupações e desafios diários. Estiveram presentes também o diretor Élcio Barony, o secretário de saúde, Jeferson Ribeiro, e outros representantes. A parlamentar percorreu diferentes departamentos do hospital, interagiu com médicos, enfermeiros e outros membros da equipe para entender melhor as condições de trabalho e as necessidades específicas de cada setor.

Com mais de 25 especialidades em 17 clínicas, o hospital é referência no tratamento de média e alta complexidade e atende não somente pacientes de Rondônia como também de estados vizinhos como Mato Grosso, Acre, Amazonas e até a Bolívia.

Foram ouvidas atentamente as questões levantadas pelos profissionais, com o objetivo de melhorar as condições de saúde da população. A parlamentar ressaltou a importância de investir em infraestrutura hospitalar e equipamentos para automação das atividades para que os pacientes recebam um melhor atendimento.

Foram ouvidas atentamente as questões levantadas pelos profissionais (Foto: Assessoria parlamentar)

“É fundamental ouvir aqueles que estão na linha de frente, que trabalham para cuidar da saúde da nossa comunidade. Estou aqui para entender suas necessidades e lutar por recursos e políticas que possam melhorar a qualidade do sistema de saúde em nosso estado, pois um ponto crucial é que infelizmente muitos especialistas não ficam no nosso estado ocasionando uma fila de espera grande”, ressaltou a Deputada.

A visita na unidade de saúde destaca seu compromisso da deputada Dra. Taíssa com a saúde pública e seu papel ativo em trabalhar em prol de melhorias significativas no sistema de saúde de Rondônia.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO