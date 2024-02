Dra. Taíssa recebe vereadores bolivianos e discute projeto da ponte binacional

A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) e o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL), em conjunto com o comandante Flávio Valle do 6º Batalhão de Infantaria e Selva (Bis) de Guajará-Mirim, e a prefeita do município, Mary Granemann, fecharam uma parceria estratégica para realizar reparos no Hospital Regional Perpétuo Socorro, na região.

A ideia inicial é montar um mutirão, composto pelos soldados do 6º Bis, para realizar reparos necessários nas dependências do hospital, visando melhorar a qualidade do atendimento à população. A parceria estabelece uma colaboração entre entidades governamentais, militares e municipal para unir esforços em prol do bem-estar dos moradores do município.

A deputada Dra. Taíssa expressou sua satisfação em viabilizar essa parceria, destacando a importância de trabalhar em conjunto para superar desafios e garantir serviços de saúde eficazes. “A saúde é um direito fundamental de todos, e é nosso dever assegurar que as instalações hospitalares estejam em condições adequadas para atender às necessidades da população. Minha luta principal neste mandato, é dar qualidade nos atendimento de saúde da minha região”, afirmou a deputada.

O deputado federal Chrisóstomo também enfatizou o papel desempenhado por esta colaboração, ressaltando a importância de investir na infraestrutura de saúde. “Ao unir forças, podemos superar obstáculos e promover mudanças positivas. Esta parceria é um exemplo de como a cooperação entre diferentes esferas de governo pode resultar em benefícios concretos para o minucipio”, disse Chrisóstomo.

O tenente coronel Flávio Valle comandante do 6º Batalhão expressou o comprometimento em contribuir para a melhoria das condições do Hospital Regional Perpétuo Socorro. Os reparos devem começar na próxima semana.

A prefeita Mary Granemann elogiou a iniciativa conjunta e enfatizou a importância de parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento local. “Esta união de esforços é fundamental para enfrentar os desafios e criar um ambiente mais saudável para todos os cidadãos de Guajará-Mirim. Estou contente com essa iniciativa, o hospital está precisando muito desses reparos”, declarou a prefeita.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO