Dra. Taíssa solicita contratação de médico neurologista para Machadinho do Oeste

É com extremo pesar que a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio do presidente Marcelo Cruz (Patriota), lamenta o falecimento do servidor constituinte, Izamor Pereira de Lucena, de 81 anos, já aposentado da Casa. Izamor faleceu nesta quinta-feira (25).

Ele nasceu em 1942, foi funcionário pioneiro e trabalhou por 38 anos na Assembleia, com muita dedicação e excelência nos serviços prestados.

O velório acontece na casa da família. Que a solidariedade e o apoio sejam fontes de consolo neste momento para a família enlutada.

Deputado Marcelo Cruz

Presidente da Assembleia Legislativa

Fonte: Assembleia Legislativa de RO