Dra. Taíssa solicita ônibus escolar para atender alunos da Linha do Pavão à Jaci-Paraná

Alunos da Linha do Pavão, que estudam no distrito de Jaci-Paraná, sofrem diariamente com a falta do transporte escolar. Visando a necessidade da aquisição, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC), protocolou uma indicação para Secretaria de Estado da Educação (Seduc), solicitando a disponibilização de ônibus para atender a comunidade.

Os jovens encontram limitações no acesso à educação, pois o ônibus que passa na localidade vai somente até à escola do distrito de Nova Mutum. O pedido tem como objetivo um transporte que chegue até o distrito de Jaci-Paraná, onde há uma unidade muito almejada pelos alunos, com oferta de ensinos militares, mas com esse impasse da falta de locomoção, infelizmente muitos acabam até desistindo do ensino.

“Muitos alunos almejam estudar no colégio Tiradentes da Polícia Militar em Jaci, os pais sempre pedem que haja transporte público para levar os jovens, pois a maioria não possui transporte particular para fazer esse deslocamento. Investir na educação é importante, espero que tenhamos respostas positivas mais para frente”, expressou a parlamentar.

A falta do transporte é uma barreira entre a residência e o ambiente escolar, excluindo a possibilidade de interligar os alunos da Linha do Pavão ao colégio em Jaci-Paraná. A população aguarda ansiosamente por respostas positivas em relação a aquisição de um ônibus.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO