Dra. Taíssa solicita pavimentação da RO 140 e recuperação de estradas vicinais

Através de indicações parlamentares, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC), solicitou ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a pavimentação asfáltica na RO 140, distrito de Colina Verde, localizado no município Governador Jorge Teixeira, e a recuperação das linhas da Reserva do Rio Cautário, em Costa Marques, e do ramal do Linhão, que liga União Bandeirantes a Nova Dimensão.

No documento protocolado por autoria da deputada, é esclarecido o objetivo dos pedidos que visam a melhoria das localidades, facilitando o trânsito de pessoas e veículos, além da escoação de produtos agrícolas. “O setor agropecuário precisa de apoio do Poder Público para melhoria da qualidade de vida do homem do campo, assim como os moradores que precisam se deslocar para outros locais para atendimentos médicos e/ou outros serviços”, expressa a parlamentar.

Em resposta, o DER esclareceu que há um cronograma de ações de manutenções e melhorias, e tão logo a rodovia 140 será contemplada com a pavimentação. Já sobre as recuperações das linhas da Reserva e do Ramal Linhão, é necessário a formalização de um termo de convênio com os municípios, tendo em vista que são áreas fora da competência do Departamento.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO