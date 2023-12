Dra Taíssa solicita providências contra o desabastecimento de água potável nas comunidades do Rio Pacaás Novos

Em meio aos desafios constantes na esfera da saúde, destaca-se a atuação incisiva do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). Suas propostas e indicações revelam um compromisso notório para fortalecer o sistema em Rondônia. Com uma abordagem estratégica, o parlamentar direciona sua atenção a questões diversas, desde investimentos em equipamentos médicos até iniciativas voltadas à capacitação profissional e à prevenção de doenças. No total, ele apresentou 86 matérias legislativas com o objetivo de impulsionar a saúde pública estadual.

Investimentos em equipamentos médicos

O deputado estadual Alan Queiroz destaca a urgência na aquisição de um tomógrafo computadorizado para o Hospital Regional em Buritis, buscando fortalecer o diagnóstico por imagem na região. Além disso, evidenciou sua preocupação com a qualidade dos serviços radiológicos no município ao solicitar a recalibragem do equipamento de Raio-X. “Essas propostas visam modernizar a infraestrutura médica e garantir um atendimento mais eficaz e preciso”, destacou o parlamentar.

Prevenção e combate a doenças

A proposta do Mutirão, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho e a Fundação Oswaldo Cruz, demonstra a preocupação do deputado com a prevenção e combate à Hanseníase. “Essa iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública, priorizando ações para evitar a propagação de doenças e promover o bem-estar da população”, acrescentou.

Garantia de estoques sanguíneos

Ao propor um mutirão de Saúde para coletar sangue durante as férias, Alan Queiroz busca assegurar a manutenção dos estoques sanguíneos. A parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia revela uma abordagem proativa para atrair doadores voluntários, garantindo que a oferta de sangue não seja comprometida, especialmente em épocas com menor mobilização.

Modernização da infraestrutura hospitalar

A indicação para a reforma e ampliação do Hospital de Base em Porto Velho evidencia o compromisso do deputado com a modernização das instalações hospitalares. O investimento no Bloco do Centro Obstétrico, Maternidade e Repouso da Equipe visa proporcionar um ambiente mais adequado para o atendimento à população, demonstrando uma visão abrangente da importância da infraestrutura na prestação dos serviços de saúde.

Valorização profissional e atualização salarial

Alan Queiroz direciona esforços para a valorização dos profissionais de saúde, indicando a importância da atualização nos valores do Auxílio Saúde e Alimentação. “Essa medida busca reconhecer e recompensar adequadamente o papel essencial desempenhado por esses profissionais no sistema de saúde estadual”, frisou o parlamentar.

Investimento em Hospitais Regionais

A proposta de convênios para a finalização e construção de hospitais em diferentes regiões do estado visa fortalecer a estrutura em Rondônia. Os acordos propostos com órgãos militares buscam aprimorar a capacidade dos atendimentos, concluindo, adequando e ampliando hospitais regionais em Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena.

Apoio a municípios

O deputado propõe medidas de apoio direto aos municípios, como auxílio emergencial e materiais para a Vigilância Sanitária em Alto Paraíso. A iniciativa fortalece as estruturas locais, reforçando o compromisso com a saúde a nível municipal.

Valorização dos profissionais de Enfermagem

A atualização da remuneração e o incentivo ao estágio supervisionado à equipe de enfermagem evidenciam a atenção do deputado para valorizar esses profissionais. “Proporcionar condições trabalhistas dignas e incentivar o desenvolvimento profissional são passos cruciais para a excelência na prestação dos serviços de saúde”, disse.

Melhoria no atendimento odontológico

As propostas relacionadas ao atendimento odontológico, como a aquisição das Unidades Móveis de Saúde Odontológica e a terceirização do serviço, revelam a preocupação do deputado em levar cuidados bucais a diferentes segmentos da população. A atenção para áreas urbanas, rurais, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua destaca a abrangência dessa iniciativa.

Gestão eficiente da carga horária

A proposta que promove escalas de servidores da saúde em conformidade com a legislação reflete a preocupação do deputado com o bem-estar e condições trabalhistas dos profissionais de saúde. A medida visa assegurar uma gestão eficiente do tempo de trabalho, contribuindo para a qualidade do atendimento.

Inovação em saúde bucal

As propostas relacionadas à inovação em saúde bucal, como a criação do Centro de Material e Esterilização e a terceirização das Unidades Móveis de Saúde Odontológica, demonstram a visão do deputado para modernizar a oferta de serviços odontológicos. As medidas buscam ampliar o acesso aos cuidados bucais, abrangendo diversas populações.

Unidades móveis de Saúde Odontológica para atendimento itinerante

A expansão do programa Unidades Móveis de Saúde Odontológica para diversos municípios enfatiza a abrangência geográfica da preocupação do deputado. Proporcionar atendimento itinerante em saúde bucal em áreas urbanas, rurais, indígenas, quilombolas e em situação de rua destaca a busca por equidade no acesso aos serviços de saúde.

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) para fortalecer o atendimento

Os estudos técnicos e financeiros para a construção dos Centros de Especialidades Odontológicas em diversos municípios refletem a visão estratégica do deputado para fortalecer o atendimento odontológico. Esses centros têm como objetivo oferecer serviços especializados, ampliando as opções de tratamento em diferentes áreas da odontologia.

Direitos das gestantes e mães na Saúde Pública

A instituição do direito à assistência psicológica, psiquiátrica e odontológica no período pré e pós-natal ressalta a sensibilidade do deputado para com as gestantes e mães. Essa medida visa garantir um suporte abrangente à saúde dessas mulheres, reconhecendo a importância desse período e suas necessidades específicas.

Incentivo estadual aos profissionais da Saúde

A busca por informações detalhadas sobre o repasse do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde para o incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Controle de Endemias e Guardas de Endemias evidencia o compromisso do deputado em reconhecer e valorizar esses profissionais, reconhecendo seu papel essencial na prevenção das doenças.

Política estadual de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol

A instituição da política estadual de fornecimento gratuito dos medicamentos à base de canabidiol destaca a atenção do deputado para tratamentos inovadores e alternativos. Essa medida visa oferecer opções terapêuticas importantes, demonstrando a busca por uma abordagem mais abrangente na promoção da saúde.

Pós-graduação em Saúde em parceria com instituições de ensino

O deputado indicou a parceria entre o Estado e instituições de ensino para oferecer pós-graduação aos profissionais da saúde, refletindo sua visão para a constante capacitação desses profissionais. O fortalecimento da educação continuada busca elevar a qualidade dos serviços de saúde em Rondônia, promovendo uma abordagem mais especializada.

O conjunto de indicações do deputado Alan Queiroz reflete seu compromisso com a saúde pública em Rondônia. Suas propostas abrangem desde investimentos em equipamentos e infraestrutura até medidas específicas para valorização dos profissionais e melhoria nos serviços oferecidos à população. O parlamentar destaca a importância de uma abordagem integrada para fortalecer o sistema de saúde estadual. As propostas abordam diversos aspectos da saúde, evidenciando uma visão abrangente e proativa para atender às necessidades da população.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Foto: Secom Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO