Dra Taíssa solicita recuperação da linha D entre distritos de Palmeiras e Nova Dimensão

O estado de Rondônia assume no próximo dia 29 de fevereiro (quinta-feira) o protagonismo a frente do Parlamento Amazônico. O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) será empossado presidente da entidade. A cerimônia será realizada, às 9h, no auditório Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Esta será a primeira vez que o estado de Rondônia assumirá a presidência da entidade. “Será uma honra, uma alegria muito grande além de ser uma missão que, juntamente com os colegas deputados, iremos cumprir, pois estamos unidos por melhorias para nossa região com o intuito de discutir as demandas e solucionar problemas comuns entre os estados. Temos inúmeros temas que serão debatidos e buscaremos soluções, como a regularização fundiária além das questões aéreas, ambientais e mineral e outros tantos temas relevantes importantes para o desenvolvimento do nosso estado assim como de toda região amazônica”, ressaltou.

Natural de Jacinto Machado (SC), Laerte Gomes tem 53 anos e chegou em Rondônia em 1987, quando tinha 17 anos, e então passou a trabalhar como comerciante na cidade de Alvorada do Oeste. Em 2004, ele iniciou sua trajetória política, quando foi eleito prefeito do município. Quatro anos depois, ele foi empossado presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), entidade que agrega os 52 municípios do Estado, ocupando a função em duas ocasiões (2009 e 2012).

Em seu terceiro mandato como deputado estadual (2014, 2018 e 2022), o deputado estadual Laerte Gomes tem sua linha de atuação voltada para o apoio ao agronegócio além de desenvolver ações nas áreas de saúde, infraestrutura e malha viária. Atualmente, o parlamentar também ocupa o cargo de líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa.

O Parlamento Amazônico congrega 270 deputados estaduais oriundos dos nove estados que compõem a região da Amazônia Legal, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O propósito da entidade é a convergência de esforços entre os estados, com o objetivo de discutir as demandas e buscar soluções para os desafios enfrentados por cada unidade federativa.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO