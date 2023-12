Dra Taíssa solicita resposta de hospital após omissão em atendimento à gestante

A deputada estadual Dra Taíssa (PSC) expressou indignação diante do ocorrido na madrugada do último dia 24 de dezembro, quando assistiu o vídeo de uma gestante na situação de dar à luz na calçada do Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim.

As portas do hospital estavam fechadas, os acompanhantes da mãe batiam e chamavam alguém em frente ao local, mas não foram atendidos, nenhum funcionário respondeu ao chamado. Com isso, não podendo esperar, aconteceu o nascimento da criança, desprovido do suporte médico necessário, levanta sérias preocupações sobre o acesso aos serviços de saúde na região.

Após conhecimento do caso, a Dra Taissa Sousa, imediatamente acionou o Hospital Bom Pastor, o Conselho Regional de Medicina, a Prefeitura e o Ministério Público, através de ofícios buscando esclarecimentos sobre o ocorrido e as medidas adotadas para evitar que situações semelhantes se repitam.

A deputada estadual destaca a urgência em garantir que todas as instâncias envolvidas adotem medidas para assegurar que o direito fundamental à assistência médica seja respeitado em todos os momentos.

“O caso do parto na calçada destaca a necessidade de revisão dos protocolos e garantias de que as instalações de saúde estejam prontas para responder prontamente a emergências como essa”, frisou Dra. Taíssa.

A deputada, como presidente da Comissão da Defesa da Criança, Adolescente, da Mulher e do Idoso da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), permanecerá buscando medidas para garantir que as respostas das autoridades sejam sempre transparentes, e eficazes, para que mais medidas preventivas sejam implementadas visando proteger a saúde e a dignidade de todas as gestantes em Guajará-Mirim e em todo estado.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO