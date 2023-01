DRENAGEM – Prefeitura reforça os serviços contemplados em contrato para o bairro Igarapé

Empresa terceirizada é responsável pela obra

A obra de drenagem e pavimentação do bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho, segue em andamento com mais de 37% de evolução. A ordem de serviço foi assinada em 2022 com investimento superior a R$ 17 milhões e contratação de empresa terceirizada para execução dos trabalhos e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (Semob), que pontua os serviços contemplados em contrato.

O pacote de infraestrutura conta com serviços de drenagem profunda e superficial, meio-fio e sarjeta, pavimentação e execução de passeio. O primeiro trabalho realizado pela empresa foi a construção de uma galeria pluvial, que teve início na avenida Calama, se estendeu pela avenida Guaporé e agora contempla as principais vias do bairro. Com a conclusão da drenagem e pavimentação em algumas ruas, a empresa segue o cronograma com a construção de meio-fio e sarjeta.

Porém, para o andamento regular e dentro dos prazos, é preciso que alguns pontos sejam ajustados pela população, sendo de responsabilidade de cada morador.

“A empresa contratada está atuando no bairro Igarapé, sob o olhar da Semob, para executar o serviço de drenagem, pavimentação, meio-fio e sarjeta. Para que o trabalho seja feito de forma correta e com qualidade, é necessário que cada morador tenha sua fossa séptica, sendo proibida a utilização das caixas conhecidas como boca de lobo para o descarte do conteúdo de fossas residenciais. Sendo assim, caso a empresa identifique que há tubulação irregular para o descarte de dejetos, há a autorização para retirada dos canos para que a drenagem, assim como asfalto e calçadas, sejam feitos da forma correta”, explica o titular da Semob, Diego Lage.

Ele ainda explica que o descarte irregular, feito geralmente nas ruas, atrapalha a passagem do asfalto, o que atrasa o cronograma da obra e até faz com que algumas ruas não sejam contempladas. “Cada morador deve cuidar da sua fossa e observar se os vizinhos fazem a mesma coisa, pois se todos decidirem descartar o esgoto ou na rua ou nas caixas de drenagem, perdemos tempo e qualidade de serviço. Portanto reforçamos que essas ações podem ser denunciadas ao Departamento de Postura da Semusb”, reforça.

O Departamento de Postura é de responsabilidade de Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), que pode ser acionada de forma anônima pelos telefones 0800-647 1390 e 3901-3134.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO