Drink para fazer nos finais de semana com os amigos, conheça essa delícia: Tequila Sunrise

Depois de sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, o Palmeiras aplicou uma virada histórica contra o Botafogo e venceu o rival alvinegro por 4 a 3, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) – com o resultado, o Verdão chegou aos 56 pontos conquistados na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, apenas três atrás do time carioca, que possui um jogo a menos.

O duelo entre Palmeiras e Botafogo ganhou cara de final, já que ambos ocupam as duas primeiras posições na classificação do Campeonato Brasileiro. Após sofrer 3 a 0 ainda no primeiro tempo, o time comandado por Abel Ferreira voltou com outra postura na segunda etapa e transformou uma possível derrota em um confronto histórico.

O jovem Endrick foi o grande nome do Verdão na partida, marcando dois gols, iniciando a jogada do tento de Flaco López e criando diversas oportunidades ofensivas para a equipe palestrina.

O gol decisivo que deu a vitória ao Palmeiras foi anotado pelo zagueiro Murilo, já nos segundos finais do embate épico. Apito final no Engenhão e mais um capítulo inesquecível para a história do Maior Campeão do Brasil.

Fonte: Esportes