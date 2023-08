Duas apostas da mesma lotérica em Rondônia levam mais de R$ 100 mil da Mega-Sena

Duas apostas rondonienses quase levaram R$ 50 milhões na Mega-Sena. Elas acertaram cinco números e levaram a quina, levando mais de R$ 100 mil, juntas.

O sorteio que foi realizado na última quarta-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo, revelou os seguintes números como sorteados: 03-14-36-42-43-44

Desses, as apostas da mesma lotérica, HG Loterias, em Nova Brasilândia do Oeste, acertaram cinco números e levaram, cada uma, R$ 56.735,82. As duas apostas foram feitas de forma simples.

As apostas rondonienses se aliaram a outras 81 ganhadoras do mesmo montante de R$ 56 mil. Foram 83 que pontuaram quina. Ainda segundo a Mega, ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou.

O próximo sorteio será realizado no sábado (05) e deve premiar R$ 60 milhões.

Como jogar

As apostas podem ser feitas até as 18 (horário local), em qualquer lotérica do estado ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/termos-de-uso)

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.