Duas brasileiras são presas por tráfico em aeroporto na Itália

Reprodução/Redes Sociais – 08/09/23 Chuvas em Hong Kong foram as piores em 140 anos

As chuvas de quinta (8) e sexta-feira (9) em Hong Kong deixaram mais de 100 pessoas feridas e causaram inundações em ruas e estações de metrô, além de obrigar o fechamento de escolas. O governo ainda investiga uma morte que pode ter sido consequência dos impactos dos temporais — os piores na região desde 1884.

O observatório meteorológico da cidade registrou uma precipitação 158,1 milímetros por hora na sua sede. Já as autoridades do centro tecnológico da China, Shenzhen, afirmaram que as chuvas foram as mais fortes o começo dos registros, em 1952.

Segundo a Autoridade Hospitalar, 110 pessoas foram hospitalizadas devido a ferimentos, quatro delas em estado grave. No oeste da ilha de Hong Kong, um homem foi declarado morto, mas as autoridades locais afirmam ainda não saber se o óbito está relacionado às enchentes.

Autoridades de Hong Kong emitiram alertas sobre possíveis deslizamentos de terra e orientou motoristas a manterem distância de encostas íngremes ou muros de contenções.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram diversas inundações na região. Algumas ruas e estações de metrô chegaram a ficar submersas.

🇭🇰 Hong Kong enfrentou hoje as chuvas mais intensas registradas nos últimos 140 anos, com 158,1 mm em apenas uma hora https://t.co/oWZBQUJruk pic.twitter.com/B4opg2AyDS — Jeff Nascimento (@jnascim) September 8, 2023

Estação de metrô Wong Tai Sin em Hong Kong. pic.twitter.com/5iiOaQFDKd — Tuca (Arthur) (@tucabr54) September 8, 2023





