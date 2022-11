Dudu projeta duelo contra o América e festeja marca de 400 jogos pelo Palmeiras

O Palmeiras está pronto para o confronto com o América-MG, nesta quarta-feira (09.11), às 21h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, último compromisso do ano no Allianz Parque. As atividades foram técnicas e a última mais descontraída. O atacante Dudu falou do duelo com o time mineiro, da entrega da taça do torneio nacional obtida com rodadas de antecedência e também da marca de 400 partidas pelo Verdão.

Atualmente com 399 jogos (233 vitórias e 85 empates), o camisa 7 contabilizou 64 partidas e dez gols na atual temporada, que contou ainda com as conquistas do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana. “É muito significativo para um jogador completar 400 jogos em um clube tão grande como o Palmeiras. Além desses 400 jogos, vários títulos. Fico muito feliz e muito honrado com isso, agradeço sempre a Deus por me dar saúde e aos torcedores que sempre me apoiam, que têm um carinho muito grande por mim. Espero completar 500, 600, 700 jogos com a camisa do Palmeiras”, afirmou o Baixola, que também conquistou o Brasileiro pelo clube em 2016 e 2018, além da Copa do Brasil de 2015, das Libertadores de 2020 e 2021 e do Paulista de 2020.

Dudu é o 17º jogador com mais partidas na história do Palmeiras (líder deste século), o 24º maior artilheiro (85 gols, também líder neste século), o sexto maior campeão (nove títulos) e o quarto maior campeão brasileiro (três conquistas). É também o atleta que mais venceu pelo clube em Campeonato Brasileiro (118 triunfos), o segundo maior artilheiro (50 gols) e o terceiro que mais atuou (211). Antes dele, o último jogador a completar 400 jogos pelo Palmeiras tinha sido o goleiro Marcos, em 2008.

Campeão na última quarta-feira (02), horas antes de enfrentar o Fortaleza, o Palmeiras receberá a taça do Brasileirão 2022 após o embate diante do América-MG. Para Dudu, será um dia ainda mais especial. “Deus é tão bom com a gente que coloca para completar 400 jogos no dia da entrega da taça de um campeonato como o Brasileiro. Um campeonato muito importante, muito difícil que conseguimos conquistar este ano. É curtir este momento, comemorar porque a gente sabe que é muito difícil ganhar e ano que vem a cobrança será ainda maior para esse grupo conquistar títulos”, disse.

O atacante falou também do adversário e avisou que festa será só depois da partida. “Jogo difícil, o time deles está brigando para ir para a Libertadores. É um time que está fazendo um grande segundo turno, conseguiu uma boa vitória fora de casa. Esperamos que amanhã possamos fazer um bom jogo, sabemos que a festa é só depois do jogo. Quando você veste a camisa do Palmeiras, precisa estar sempre 100% para ganhar e fazer o melhor, e amanhã não pode ser diferente”, concluiu.

O Maior Campeão do Brasil é o time com mais vitórias (22, seguido pelo Fluminense, com 19), menos derrotas (duas, seguido pelo Internacional, com cinco), melhor saldo de gols (41, seguido pelo Flamengo, com 23), melhor ataque (64 gols, seguido pelo Fluminense, com 59), melhor defesa (23 gols sofridos, seguido pelo Internacional, com 31) e maior série invicta da competição (21 jogos, 16ª rodada até o momento). Se não for derrotado pelo América-MG, já garantirá o recorde de campeão com menos derrotas na história dos pontos corridos, marca que atualmente pertence a São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019, todos com quatro resultados negativos.

O Verdão também pode atingir nesta quarta-feira a maior pontuação de sua história nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro – campeão em 2016 e 2018 com 80 pontos, soma 78 no momento. Além disso, o Palmeiras de 2022 já é recordista em gols marcados (com as mesmas 64 bolas na rede do Palmeiras de 2018) e em derrotas (com dois revezes, no máximo iguala os quatro de 2018). Até o fim do campeonato, os comandados de Abel Ferreira podem ainda alcançar o recorde do clube em vitórias, gols sofridos e jogos invictos em sequência.

Pontos – 2016: 80 | 2018: 80 | 2022: 78

Vitórias – 2016: 24 | 2018: 23 | 2022: 22

Derrotas – 2016: 6 | 2018: 4 | 2022: 2

Gols marcados – 2016: 62 | 2018: 64 | 2022: 64

Gols sofridos – 2016: 32 | 2018: 26 | 2022: 23

Sequência invicta – 2016: 15 | 2018: 23 | 2022: 21

Fonte: Agência Esporte