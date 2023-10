Duelo na Fronteira marca retorno da cultura com entrada gratuita de 13 a 15 de outubro, em Guajará-Mirim

Nos dias 13 a 15 de Outubro, o município de Guajará-Mirim celebra o aguardado “Duelo na Fronteira”. Em 2023, o evento ganha nova vida pelas mãos do governo de Rondônia, através da associação Waraji, com apoio da prefeitura local. Os portões vão abrir às 19h, com entrada gratuita, proporcionando ao público, uma experiência única de disputa e tradição entre os emblemáticos bois Flor do Campo e Malhadinho.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes ressaltou que, essa celebração reflete o compromisso do Governo Estadual em preservar e promover as riquezas culturais. “O Duelo na Fronteira não é apenas um retorno à cultura local, mas uma celebração que reflete o compromisso do Governo em preservar e promover as riquezas culturais da região. A entrada será gratuita e convido todos a participarem desse espetáculo, que une comunidades e mantém viva a tradição folclórica de Guajará-Mirim, a pérola do Mamoré”, ressaltou.

Duelo na Fronteira

O Festival Folclórico de Guajará-Mirim, conhecido como “Duelo da Fronteira”, tem raízes profundas na história local. Iniciado em 1995, é fruto de um projeto da União Municipal das Associações de Moradores, com o apoio da Fundação Universidade Federal de Rondônia – Unir. O evento ganhou vida e se tornou uma tradição.

No III Festival, em 1997, nasceu o “Duelo da Fronteira”, uma competição acirrada entre os dois principais bois-bumbás da região: Flor do Campo e Malhadinho. A rivalidade cresceu, marcando o festival com apresentações cativantes e disputas emocionantes. Desde então, a cada edição, apenas um dos bois é consagrado vencedor, alimentando o entusiasmo dos espectadores.

Os anos seguintes testemunharam a alternância de vitórias entre Flor do Campo e Malhadinho, cada um deixando sua marca na história do festival. O empate simbólico de 2004 refletiu o clima de competição entre as agremiações. Malhadinho dominou as edições de 2005 a 2008, estabelecendo uma sequência notável de vitórias, exceto em 2013, quando o evento não ocorreu. Até 2016, o Boi Bumbá Malhadinho manteve sua posição como o grande campeão.

Patrimônio Cultural e imaterial de Rondônia

Em um importante passo para a preservação e valorização do patrimônio cultural de Rondônia, o Governo do Estado emitiu o Decreto nº 28.455, datado de 21 de setembro de 2023, registrando oficialmente o Festival Folclórico de Guajará-Mirim: “Duelo na Fronteira”; a “Cultura Pomerana” e o projeto Reabilitando pela arte: cultura de paz pela não violência como patrimônio cultural de natureza imaterial. Esse reconhecimento reforça o compromisso do Estado com a proteção dessas expressões culturais e sua preservação sob a responsabilidade do Poder Público.

Fonte: Governo RO