Durante posse, equipe da nova gestão do Governo de Rondônia é apresentada com compromisso de fortalecer políticas públicas 

Em cerimônia realizada no domingo (1°), no Teatro Estadual Palácio das Artes, o governador de Rondônia reeleito, Marcos Rocha participou do ato de recondução ao novo mandato à frente do Executivo Estadual. Na ocasião, a Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO) também deu posse ao novo vice-governador, Sérgio Gonçalves, e foram anunciados os secretários estaduais para a gestão de 2023 a 2026.

Marcos Rocha reforçou o compromisso do Governo do Estado em fortalecer as políticas públicas de melhoria da qualidade de vida da população. “Agradeço a Deus por ter tido um governo de paz e harmonia com decisões justas e honestas, pois desde o primeiro momento entreguei o Governo de Rondônia a Deus, e Ele dirigiu as minhas decisões. O Estado segue forte, com plena atuação, alinhamento entre os Poderes, e com o apoio da população. E hoje iniciamos o ano de forma especial, com a expectativa e o compromisso de alcançarmos novas conquistas, e mais uma vez eu dedico o Governo ao Senhor. Vamos trabalhar firmes para transformar Rondônia no melhor estado do Brasil”, afirmou o governador Marcos Rocha, reforçando manter um governo transparente e combatendo a corrupção.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Rondônia conquistou, nos últimos quatro anos, “Nota A” em solidez fiscal, conforme classificação do Tesouro Nacional, ou seja, tem uma economia forte. Tem o menor índice de desemprego da região Norte e o terceiro menor do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – IBGE. Para os próximos anos, o governador Marcos Rocha pontuou que irá fortalecer as ações governamentais, a exemplo das obras de infraestrutura nos 52 municípios.

“Quero destacar o nosso compromisso com o desenvolvimento de Rondônia, pois cada profissional escolhido para estar à frente das secretarias do Governo têm a missão de defender os interesses da população, e fazer de verdade o que for necessário para melhorar a qualidade de vida dos rondonienses. Agindo sempre com responsabilidade e honestidade. Pois juntos vamos construir anos de muito mais progresso para Rondônia”, disse o governador reeleito.

Lista dos secretários empossados

Casa Militar (Chefe Coronel PM Valdemir Carlos de Goes/subchefe Coronel PM Alexandre Gonçalves Viana);

Casa Civil (Secretário-chefe Júnior Gonçalves);

Secretaria de Assistência Social – Seas (Secretária Luana Rocha);

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec (Secretario Sérgio Gonçalves/adjunto Avenilson Trindade);

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp (Secretário Erasmo Meireles/adjunto Elias Rezende);

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (secretária Beatriz Basílio Mendes);

Secretaria Estadual de Finanças – Sefin (Secretário Luís Fernando Pereira);

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec (Secretário Felipe Vital/adjunto Hélio Gomes);

Secretaria do Estado de Justiça – Sejus (Marcus Rito*/ adjunto: Helanne Cristina Magalhães);

Secretaria de Estado da Saúde – Sesau (Secretário Jefferson Ribeiro da Rocha/adjunto Maxwendell Gomes Batista);

Secretaria de Estado da Educação – Seduc (Secretária Ana Pacini/ adjunto Débora Lúcia Raposo da Silva);

Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri( Secretário Luiz Paulo da Silva Batista/adjunto Janderson Dalazen)

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam (Secretário Marco Lagos);

Procuradoria Geral do Estado- PGE (Procurador-geral Maxwel Mota de Andrade);

Controladoria Geral do Estado- CGE (Controlador geral Francisco Netto);

Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (Diretor -geral Eder André Fernandes Dias/ adjunto Philipe Rodrigues Maia);

Departamento Estadual de Trânsito – Detran (Diretor-geral Paulo Higo Ferreira de Almeida).

