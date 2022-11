Dúvidas sobre o uso do Portal do Cidadão são esclarecidas; mais de 50 serviços são prestados no Tudo Aqui

Lançado em junho deste ano, o Portal do Cidadão é uma plataforma que integra e unifica os serviços de interesse do cidadão, como agendamentos para Carteira de Identidade (RG); Passe Livre do idoso e portador de deficiências; solicitação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva e mais outros 50 serviços prestados no Tudo Aqui. Além da realização de serviços como pedidos e acompanhamento de etapas de atendimento, o portal é um canal direto de comunicação, como informativos, campanhas e avisos relevantes.

Conforme as instruções da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, o Portal do Cidadão atende ao Planejamento Estratégico de Rondônia em seu eixo de Gestão Estratégica, que visa aumentar a eficiência e qualidade da prestação do serviço público com o uso de tecnologia, integrando todos os serviços públicos acessados de forma remota pelo cidadão.

Na unidade do Tudo Aqui, localizado no Centro de Porto Velho, são atendidas diariamente, de 70 a 80 pessoas por ficha, para os acompanhamentos de emissão de RG e outros com demais parceiros que também estão instalados no prédio público.

PORTAL DO CIDADÃO

Para o cidadão ter acesso aos serviços disponibilizados pelo Governo de Rondônia, basta acessar o https://www.ro.gov.br/ e em seguida, clicar na opção “Portal do Cidadão”, onde serão mostrados vários atendimentos disponíveis, como 1ª ou 2ª via da Carteira de Identidade, os mais procurados.

A gerente do Tudo Aqui, Unidade Centro, Karine Débora de Souza Silva salienta que, cada serviço possui suas descrições, citando todos os documentos necessários para que o cidadão, ao selecionar, fique atento para fazer a solicitação de agendamento presencial, com a data que deve comparecer à unidade de atendimento.

“Ao fazer a devida solicitação, o usuário é direcionado, automaticamente, para a página gov.br, em deve digitar o CPF e a senha cadastrada, porém, tem sido motivo de várias dúvidas por parte da população. Muitas pessoas ao realizarem a solicitação, são direcionadas ao Portal do Governo Federal e não se lembram que possuem cadastro feito. De repente são beneficiários até mesmo de outros programas e não sabem”, declarou Karine Souza.

Para solicitar um agendamento, é preciso colocar o nome completo e o CPF, em que será gerado um número de protocolo para o atendimento, além da data que o próprio sistema gera para o comparecimento do cidadão.

No caso da unidade Centro do Tudo Aqui, os agendamentos são feitos por meio do Portal do Cidadão, para atendimento a ser realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. No Tudo Aqui – Unidade Shopping, os atendimentos acontecem em horário diferenciado, sendo das 8h às 20h.

AUTISTAS

A carteira que beneficia as pessoas com Espectro Autista – TEA, também pode ser solicitada nas sedes do Tudo Aqui, em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Rolim de Moura. O selo que fica no canto superior direito impresso no documento, identifica o autista e garante atenção integral, pronto-atendimento e prioridade no atendimento e acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Para solicitar a inclusão, basta apresentar o laudo médico, comprovando que o requerente é pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com o nome legível e assinado pelo médico, no momento do atendimento e deixar claro que deseja a inclusão do símbolo.

Além do laudo, devem ser apresentados os seguintes documentos: duas fotos 3×4; Certidão de Nascimento ou de Casamento; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF opcional) e comprovante de residência. Em caso de menores de 16 anos, é exigida a presença dos pais ou responsáveis com suas respectivas Carteiras de Identidade.

A entrega do documento solicitado tem previsão de sete a 90 dias, a depender do município em que o solicitante se encontra. Pode constar no RG se a pessoa é menor de idade, analfabeto, não tem condições de assinar e Transtorno do Espectro Autista, com o selo do TEA.

Fonte: Governo RO