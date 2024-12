É tempo de celebrar o Natal e agradecer pelas bênçãos recebidas

Chegou a época de celebrar o Natal, festa cristã que traz oportunidade de agradecer a Deus pelas graças recebidas ao longo do ano, especialmente pelo dom da vida que é confiado às pessoas, na qual são convidadas a usá-la com sabedoria para transmitir ao mundo: alegria, amor, paz, esperança e união.

A fé no nascimento do salvador Jesus Cristo leva exemplo de servir e amar ao próximo por meio das atitudes humanas no dia a dia. E este é o maior desafio para a humanidade, mas pode se tornar real quando as pessoas são encorajadas a acreditar na mudança que podem fazer.

Com esse entendimento, o estado de Rondônia caminha firme rumo ao progresso, moldando o crescimento através da união de forças de trabalhadores dedicados a transformar esta sociedade para melhor. E como resposta, o povo é contemplado com saúde, educação, assistência social, segurança pública, dentre outras áreas.

Muitos são os benefícios que elevam a dignidade humana, e o governo de Rondônia tem olhado com atenção ao fazer deste estado, um lugar de referência para se viver. Dessa forma, espera-se alcançar harmonia e prosperidade que proporcionarão melhores condições de vida ao povo rondoniense.

Que esta festa especial seja repleta de bênçãos às famílias e amigos, e se torne um grande motivo para cultivar a fraternidade e o respeito. Que tenhamos uma excelente celebração de Natal, e que Deus nos guie para um novo ano de realizações e sucesso!

A todos, um feliz e abençoado Natal!

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do estado de Rondônia

Fonte: Governo RO