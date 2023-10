É verdadeiro que o Hamas parabenizou Lula pela vitória de 2022

Reprodução Lula (PT), presidente do Brasil

Após um ataque surpresa do grupo extremista Hamas a Israel desencadear uma retaliação do Estado Judeu com mísseis lançados sobre Gaza , o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro saiu em defesa de Israel e associou o atual presidente Lula ao Hamas , afirmando que o grupo lhe parabenizou pela vitória eleitoral de 2022.

“Pelo respeito e admiração ao povo de Israel repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luís Inácio Lula da Silva quando o TSE o anunciou vencedor das eleições de 2022”, escreveu Bolsonaro.

Apesar do longo histórico de mentiras e distorções de fatos do ex-mandatário, a afirmação é verdadeira. Em 31 de outubro de 2022, o site oficial do Hamas (que pode ser lido em língua árabe ou em inglês) publicou uma nota congratulando Lula pela vitória contra Bolsonaro nas urnas.

O texto declara que Basim Naim, líder político do Hamas, parabeniza o "guerreiro da liberdade Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória na eleição brasileira" após derrotar seu rival e então presidente, Jair Bolsonaro, em um segundo turno eleitoral "ferozmente disputado".





O texto também afirma que o responsável do Hamas considerou a eleição de Lula “uma vitória para todos os povos oprimidos em todo o mundo, “particularmente para o povo palestino”, e que Lula é conhecido “pelo seu apoio forte e contínuo aos palestinos em todos os fóruns internacionais”.

A expectativa de Basim Naim, segundo o site do Hamas, era que Lula pudesse mitigar “todos os efeitos do apoio ilimitado [do Brasil no governo Bolsonaro] ao estado de ocupação israelense”.

Após os ataques, o governo brasileiro condenou o ataque do Hamas a Israel , e afirmou que o Brasil convocará uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Além disso, o presidente Lula afirmou que está “chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel”, e que ao desejar condolências às famílias das vítimas, “reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas”.

“Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados”, disse o presidente.

Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para… — Lula (@LulaOficial) October 7, 2023









O que é o Hamas?



O Hamas é considerado um grupo terrorista por diversas nações





Antes de mais nada, é necessário explicar que os conflitos entre Palestina e Israel já duram décadas. A disputa de território remonta a 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de dois Estados, um judeu e um árabe, na regisão da Palestina.

No ano seguinte, foi proclamado o Estado de Israel, enfurecendo os Palestinos que reivindicam aquele território. Assim, em 1987 nasceu o Hamas, maior organização islâmica em territórios palestinos, que integra uma aliança regional com o Irã, a Síria e o grupo islâmico xiita Hezbollah, que operano Líbano.





Além de lutarem contra a ocupação israelense na Cisjordânia e Faixa de Gaza, esses grupos também se opõem à presença estadunidense no Oriente Médio e sua relação de proximidade e apoio a Israel.

Em sua fundação, o Estatuto do Hamas definiu a Palestina histórica, incluindo a atual Israel, como terra islâmica e excluindo qualquer paz permanente com o Estado judeu.

Por não aceitar as condições da comunidade internacional – que exige o reconhecimento do Estado de Israel, renunciar à violência e acatar acordos anteriormente firmados – o grupo é considerado um antissemita e terrorista por Israel e por outras nações, como os Estados Unidos, Reino Unido e países-membros da União Europeia.

Em fevereiro e março de 1996, o Hamas realizou vários atentados suicidas em ônibus, matando quase 60 israelenses, como retaliação pelo assassinato de Yahya Ayyash, fabricante de bombas da organização, em dezembro de 1995.

Para além do uso da força, o Hamas também se envolveu no processo político da região e venceu as eleições legislativas de 2006, quando passou a controlar a Faixa de Gaza. Mais de 10 anos depois, o Hamas atualizou e suavizou partes do estatuto, alegando que a luta não seria contra os judeus, mas contra “os agressores sionistas de ocupação”.

Também em 2017, o Hamas aceitou oficialmente a criação de um Estado Palestino Provizório em Gaza, na Cisjordânia, e na porção oriental de Jerusalém, mesmo sem reconhecer o Estado de Israel – que alegou que o Hamas estava “tentando enganar o mundo”.

