ECONOMIA SUSTENTÁVELPorto Velho sediará 2º Encontro ICLEI Amazônia para debater o desenvolvimento sustentável

Evento vai ocorrer entre os dias 17 a 19 de outubro, no auditório do Ifro da Calama

Porto Velho sediará, entre os dias 17 a 19 de outubro, o 2º Encontro ICLEI Amazônia, evento que vai reunir governos locais, parceiros, especialistas e demais interessados para discutir e compartilhar conhecimentos e soluções inovadoras em prol do desenvolvimento urbano sustentável na região amazônica.

“Além disso, busca fortalecer o diálogo e a cooperação entre as cidades pan-amazônicas e destacar o papel crucial dos governos locais na promoção da economia sustentável e na conservação da biodiversidade da Amazônia”, explicou o presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), Marcelo Thomé.

A programação do evento contará com painéis, mesas redondas, oficinas e palestras. Os temas abordados serão variados, desde o debate multinível sobre o modelo ideal de cidade amazônica até discussões sobre empreendedorismo, desenvolvimento econômico centrado na população amazônica e sistemas alimentares sustentáveis.

De acordo com diretor técnico da ADPVH, Leandro Dill, “os principais temas a serem abordados incluem o desenvolvimento urbano sustentável na Amazônia, o protagonismo dos governos locais na promoção da sustentabilidade, debates sobre o modelo ideal de cidade amazônica, empreendedorismo na região, desenvolvimento econômico com foco na comunidade local e a promoção da bioeconomia, adaptação e resiliência nas cidades e sistemas alimentares sustentáveis”.

Um dos painéis de destaque, intitulado “Mesa Redonda Multinível: Amazônia rumo a COP 30”, será promovida no dia 18 de outubro, das 16h30 às 18h30. Dill disse também que “este evento demonstra o compromisso da Prefeitura e da cidade de Porto Velho com a sustentabilidade. Além disso, sublinha a visão proativa da cidade em ser um agente de transformação e inovação, visando um futuro mais justo, equilibrado e sustentável para todos”.

FÓRUM

Em conjunto, será realizado o 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, sob a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, em parceria com entidades, também com foco no debate em torno do desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade e combate às mudanças climáticas. Através de painéis de discussão, visitas técnicas e participação de palestrantes renomados.

Também vai ocorrer a segunda sessão de 2023 do Fórum das Cidades Pan-amazônicas (FCPA) e do Encontro Regional Amazônia do Fórum CB27, um somatório de forças para a mobilização e engajamento das cidades amazônicas para discutir o desenvolvimento econômico sustentável, incentivando o protagonismo dos governos locais.

SOBRE O ICLEI

O ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade – é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativo em mais de 130 países, o ICLEI impulsiona a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. No Brasil, a rede soma atualmente 92 associados.

Texto: SMC

Foto: ICLEI

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO