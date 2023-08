Confecção de peças sustentáveis é uma das apostas para geração de renda e economia verde

Buscando fomentar, cada vez mais, uma economia verde em Porto Velho, a Prefeitura da capital prestigiou, na manhã desta segunda-feira (28), a abertura dos cursos de Arte em Serragem de Madeira, na Associação São Tiago Maior. O município estuda oferecer, futuramente, mais vagas gratuitas à população.

O objetivo é desenvolver habilidades e ampliar o acesso à renda por meio do artesanato de alto padrão. A formação atenderá, nesta primeira fase, 60 alunos em três turmas, sendo parte deles moradores do Cristal da Calama. “Isso é gratificante tanto para nós quanto para quem for comprar, pois é a certeza de um produto ecológico e que não vai danificar o meio ambiente”, afirma Nelci da Silva, uma das participantes do curso.

“A gente tem uma matéria-prima muito extensa e todas as condições para que esse curso seja um sucesso. É a chance de proporcionar a esses moradores uma geração de renda com respeito ao meio ambiente”, acrescenta Dúlia Passos, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Cristal da Calama (AMACC).

A iniciativa é realizada pelo Ateliê de Artes da Associação São Tiago Maior e conta com o apoio da deputada estadual e primeira-dama do município, Ieda Chaves. O curso de Arte em Serragem de Madeira e Porcelana Fria foi trazido à capital pela mestre artesã Tânia Caruzo, que é especialista em diversas formas de arte com materiais naturais.

“Estou encantada com a quantidade de resíduos em abundância aqui em Porto Velho. É um verdadeiro diamante em pó bem ao lado de vocês. E a pegada do futuro é essa: agregar valor por meio da sustentabilidade”, declarou a artesã.

ECONOMIA VERDE

Na prática, o curso é o exemplo de uma economia que trabalha a reutilização e a reinserção de um produto no mercado, conforme explica Robson Damasceno, titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

“Essa é a nova pegada do milênio, a da sustentabilidade ambiental por meio do reaproveitamento de materiais para a criação de obras de arte e utensílios para a revenda. Ou seja, fazendo a verdadeira economia verde. O desejo do município agora é trabalhar o processo de contratação e fazer este curso chegar à comunidade”, explica.

O artesanato tem sido uma das estratégias do município para fomentar o microempreendedorismo em Porto Velho. Um exemplo é de que o curso de Arte em Serragem de Madeira conta com a participação de 18 integrantes do programa Giro Empreendedor.

“Por se tratar de um programa de apoio a microempreendedores, já era esperado termos alguns participantes integrantes que trabalham com artesanato. Nossa meta agora é viabilizar uma expansão deste curso e chegar a mais participantes aqui em Porto Velho”, acrescentou a titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO