ECONOMIA Integrantes do Projeto Feira da Mulher Empreendedora participam de evento no Sebrae

Evento celebra o empreendedorismo feminino com talk show

O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Prefeitura de Porto Velho, preparou e vem realizando várias ações no mês de novembro, quando, conforme Lei Municipal nº 2.896 de 13 de dezembro de 2021, no calendário oficial do município de Porto Velho, acontece a Semana do Empreendedorismo Feminino, que deve ser comemorada na semana do dia 19 de novembro, data que as Nações Unidas estabeleceu como Dia do Empreendedorismo Feminino.

Nesta quinta-feira (16), o DPPM participa do evento “Empreenda Mulher e Inspire outras Mulheres”, realizado pelo Sebrae/RO, no auditório do Palácio Marechal Rondon, av. Farqhuar, 2562, bairro Olaria. No evento: Talk Show – Empreendedoras de Sucesso; Networking – Retrospectiva do Projeto Delas 2023. Este é um evento de celebração do empreendedorismo feminino no estado de Rondônia realizado pelo Sebrae/RO.

“É indispensável que a empreendedora brasileira seja cada vez mais inovadora, capaz de colocar a ‘mão na massa’. As mulheres vêm lutando há anos por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho. Mas, apesar dos grandes avanços e conquistas, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Essa luta, entretanto, tem um importante aliado: o empreendedorismo feminino”, observou a diretora do DPPM, Gina Brito.

“Durante o mês de novembro queremos exaltar e celebrar a força do empreendedorismo feminino no mundo dos negócios. Mediante parcerias, estamos realizando atividades focadas no tema”, disse a diretora.

Texto: Adaides Batista

Foto: Felipe Ribeiro/ DPPM

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO