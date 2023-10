ECONOMIAPrefeitura destaca investimentos e parceria durante lançamento do “2º Feirão do Comércio”

Cerca de 300 atletas e comissão técnica representarão a capital do estado

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (5), na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), atletas e comissões técnicas foram informados sobre o apoio que a Prefeitura de Porto Velho disponibilizará durante a realização dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que acontecem entre os dias 10 a 22 de novembro.

O encontro contou com a participação de quase todos representantes das 14 modalidades em disputa nos jogos. Entre o apoio que os atletas receberão estão materiais esportivos, uniformes de passeio e competição, passagens aéreas para atletas que vierem de outros estados, apoio logístico e também o município de Porto Velho se coloca à disposição, por meio de sua infraestrutura esportiva, como as quadras que passaram por reformas: Ginásio Eduardo Lima e Silva, Quadra Sérgio Carvalho, Quadra João Lima de Souza, Quadra do bairro Três Marias e Vila olímpica Chiquilito Erse.

A reunião foi conduzida pela secretária da Semes, Ivonete Gomes, o secretário-adjunto, Edilson Pacheco. Na oportunidade foi apresentada a nova chefe de delegação de Porto Velho, Juliana Oliveira, e o adjunto, Silvio Ricardo, que vão acompanhar diretamente toda a delegação da capital durante os jogos. Segundo a secretária, “os nossos atletas podem contar com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, em busca do primeiro lugar na competição. O município de Porto Velho, por meio do prefeito, Hildon Chaves, está preparado para dar suporte aos nossos atletas tanto nas modalidades coletivas quanto individuais. Já entregamos a maioria dos uniformes e estamos na certeza que o município estará bem representado durante os jogos”, disse a secretária.

As equipes estão se preparando há meses para a competição. De acordo com o responsável pela equipe de judô da capital, Antônio Bruno, os treinos serão intensificados ainda mais a partir de agora. “Mesmo adiando, vamos continuar com a rotina de treinos, e a turma está empenhada demais. E estamos contando com o apoio da torcida e vamos fazer bonito”, conclui o professor.

Já para o técnico da equipe feminina de basquete, Heitor de Oliveira, será necessário fazer algumas mudanças no time, mas nada que impeça o bom desempenho do time nos jogos. “Graças a Deus a base do time ficou, e agora estamos focados em busca do título. Agradecemos o apoio da Semes, que está dando um grande apoio aos nossos atletas, e essa reunião deixou claro para a gente seguir adiante”, finaliza o técnico.

A delegação de Porto Velho deve contar com cerca de 300 pessoas, entre atletas e comissão técnica, que disputarão em 14 modalidades esportivas. Essa será a 14ª edição do JIR, e pela primeira vez os jogos serão em Porto Velho, organizados pelo Governo de Rondônia.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO