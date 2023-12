Ecoparque Pirarucu é entregue pelo governo do Estado para moradores da Zona Sul da Capital

A entrega das obras de revitalização do Ecoparque Pirarucu, no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho, reforçou nesta quinta-feira (28) o compromisso do Governo de Rondônia com ações para melhorar a infraestrutura de espaços públicos usufruídos pela população. A reforma, que foi coordenada e fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), contou com diversos serviços, incluindo renovação da parte elétrica e reparos no local a fim de proporcionar bem-estar aos cidadãos.

Com a estrutura atual, os moradores do entorno do parque passam a contar com novas quadras de areia e grama natural para prática de esportes, brinquedos infantis, bancos, iluminação mais adequada, calçadas reformadas e pavimentação de acesso ao local. Conforme a Seosp, além do bairro Novo Horizonte, o espaço ficou ainda mais atrativo para moradores dos bairros Conceição, Cidade do Lobo, Cidade Nova e Caladinho, que também frequentam o local.

A obra teve início em junho de 2023, terminando neste mês de dezembro, com todos os trabalhos executados por uma empresa contratada. A ação, que faz parte do pacote de serviços do projeto Governo na Cidade, totalizou um investimento de mais de R$ 2,1 milhões.

Durante a cerimônia de inauguração do Ecoparque Pirarucu, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que ao longo deste ano o Governo do Estado priorizou o cumprimento de metas para proporcionar qualidade de vida aos cidadãos. “A população ganha um parque mais agradável e seguro, permitindo que os moradores desta região sintam prazer em sair de casa para passear, praticar atividades físicas e ter momentos especiais junto a família. E esta conquista é fruto de uma equipe que sempre buscou ouvir e atender os anseios da sociedade, para que juntos possamos promover o desenvolvimento deste Estado”, salientou.

BEM-ESTAR

O morador da região, Paulo Alho, falou do benefício que a comunidade terá com a chegada de um ambiente mais adequado e satisfatório, na qual contribua para o bem estar de todos. “Resido no bairro Novo Horizonte há trinta anos e esta praça já faz parte dos momentos de lazer da minha família e de outros moradores. Por isso, a inauguração do novo espaço é recebida com muita alegria, como um benefício para a população que merece”, declara.

Desde o lançamento do projeto Governo na Cidade em Porto Velho, em 2021, as ações têm priorizado obras de construção e revitalização em resposta a políticas públicas que proporcionam investimentos para prática de lazer dos cidadãos e, posteriormente, fomento ao turismo nas 52 cidades rondonienses.

AÇÃO MUNICIPALISTA

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, o trabalho da equipe da Secretaria foi focado em entregar ao município de Porto Velho mais uma estrutura pública que contribua para o seu desenvolvimento. “A revitalização desta obra também é um compromisso com o crescimento da Capital. Do mesmo modo, investir na infraestrutura desses espaços públicos por todo o Estado, refletirá em uma vida saudável e positiva para todos”, ressalta.

Reunindo o projeto Governo na Cidade e outros convênios feitos com os municípios de Rondônia, apenas em 2023, o Estado entregou mais de 35 obras que superam o investimento de R$ 15 milhões. Entre os principais serviços realizados destacam-se construções, ampliações e revitalizações de prédios ou praças públicas, pistas para caminhada, ginásios ou campos esportivos, iluminação em LED, entre outros.

