Edevaldo Neves cobra Caerd sobre a falta de água nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor

No âmbito do estado de Rondônia, o deputado Edevaldo Neves (Patriota) apresentou um requerimento ao governo estadual, por meio da Casa Civil e da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd).

O documento visa obter informações detalhadas e solicitar providências referentes às frequentes interrupções no fornecimento de água nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor, situados no município de Porto Velho.

As constantes interrupções no abastecimento de água têm gerado significativos transtornos à população local, levando o parlamentar a tomar medidas no sentido de esclarecer as causas desse problema recorrente.

O pedido de informações e providências destaca a importância de entender as razões por trás dessas interrupções, visando encontrar soluções efetivas para melhorar a qualidade de vida dos residentes dos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor.

Diante do cenário que afeta o cotidiano da comunidade, o deputado conta com o apoio dos colegas parlamentares para que o requerimento seja encaminhado e as medidas necessárias sejam tomadas.

O objetivo é proporcionar à população do Orgulho do Madeira e Morar Melhor uma solução para os problemas enfrentados devido à falta de água, garantindo assim um ambiente mais estável e condições adequadas de vida para todos os moradores.

Esse é mais um episódio em que o poder legislativo busca agir em prol do bem-estar da população, cobrando responsabilidades e buscando soluções eficazes para os desafios enfrentados pela comunidade local.

O desabastecimento de água é uma questão crucial e merece atenção urgente, e é por meio dessas iniciativas que se espera encontrar caminhos para resolver problemas que impactam diretamente a vida das pessoas.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO