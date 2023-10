Edevaldo Neves entrega equipamentos ao BPFRON para fortalecer a segurança nas fronteiras de Rondônia

O deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) esteve, na última terça-feira (17), no comando geral da Polícia Militar de Rondônia para entregar equipamentos de informática no valor de R$ 150 mil, adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria.

A iniciativa beneficiou diretamente o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), reconhecido pelo trabalho na proteção das fronteiras de Rondônia. O BPFRON, em suas operações diárias, tem desempenhado papel crucial na segurança pública do estado, realizando apreensões de drogas e armamentos, além da recuperação de veículos furtados/roubados.

Batalhão é reconhecido pelo trabalho na proteção das fronteiras de Rondônia

“Somos conhecedores do excelente trabalho desenvolvido por nossa Polícia Militar e em especial do BPFRON, que tem diuturnamente guarnecido nossas fronteiras trazendo resultados significativos à segurança pública, através de apreensão de drogas e armamentos, recuperação de veículos furtados/roubados, dentre outros. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança pública em geral do nosso estado a qual orgulhosamente faço parte”, destacou o deputado Edevaldo Neves.

