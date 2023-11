Edevaldo Neves participa de encontro entre distritos no estádio Aluízio Ferreira

O deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota), atual presidente da Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa de Rondônia, demonstrou seu amor pelo esporte ao participar ativamente da festa da integração realizada nos dias 11 e 12 de novembro. O evento, realizado no Estádio Aluísio Ferreira, foi marcado por uma partida amistosa entre os distritos de São Carlos e Abunã, ambos pertencentes ao município de Porto Velho.

A iniciativa, idealizada por Tiago Braz, Jonny Braz, Ridson Fagno e Jonathan Lacerda, contou com o apoio decisivo de Edevaldo Neves, que não apenas participou do evento, mas também jogou na partida que promoveu a integração entre as comunidades locais.

No sábado, as equipes femininas dos distritos entraram em campo, resultando em uma vitória convincente das meninas de São Carlos sobre as representantes de Abunã, com um placar de 4×0. Já no domingo, a competição masculina foi equilibrada, terminando com um empate emocionante em 2 a 2.

O evento não foi apenas um torneio de futebol, mas uma celebração da amizade e da cooperação entre os distritos. Edevaldo Neves expressou seu entusiasmo pelo esporte de várzea e destacou a importância de iniciativas como essa na promoção da integração comunitária. “O esporte tem o poder de unir as pessoas, e eventos como este são fundamentais para fortalecer os laços entre os distritos. Parabenizo os organizadores por proporcionarem momentos de alegria e amizade através do futebol”, afirmou o deputado.

A festa da integração não apenas realçou o talento esportivo local, mas também ressaltou o compromisso de Edevaldo Neves com o desenvolvimento do esporte em Rondônia. A participação ativa do deputado no evento reforça sua dedicação em promover atividades que estimulem a prática esportiva e a coesão social.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO