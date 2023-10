Edevaldo Neves requer informações sobre aposentadoria especial para policiais penais de Rondônia

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), esteve reunida no fim de tarde desta quarta-feira (04) com lideranças e diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero) e Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações de Rondônia (Sinttel), para dialogar sobre a Proposta de Emenda Constitucional – PEC 47/2023.

A proposta iguala as condições para a integração de servidores (as) dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da administração pública federal. O projeto também amplia a possibilidade de equiparação para mais categorias, inclusive pessoas que trabalhavam sem vínculo efetivo para a administração. Se aprovado, funcionários públicos que trabalharam por pelo menos 90 dias, no lapso temporal de outubro de 1988 a de outubro de 1998 em Roraima e Amapá, e de dezembro de 1981 a dezembro de 1991 para Rondônia, poderão ser enquadrados.

“Muito importante fazer essa discussão com os servidores que ajudaram e continuam ajudando no desenvolvimento de nosso estado. É uma questão de respeito e valorização dos trabalhadores. E temos que fazer esse debate com toda a sociedade para que possamos avançar”, disse a deputada. Com apoio do Sintero, Sinttel a deputada, irá realizar uma audiência pública para tratar do assunto ainda no mês de outubro, onde toda bancada federal será convida, assim como o governo e os 23 deputados estaduais.

Estiveram na reunião a equipe técnica da assessoria parlamentar da deputada: Francisco Sobrinho (chefe de gabinete), Carlino Lima e Andrea Mendes. Do Sintero, participaram Luciana Basílio dos Santos (secretária de Assuntos Municipais), José da Silva Freire Júnior (secretária de Cultura, Políticas Sociais e Saúde do Trabalhador), Dilson Abreu (advogado) e Leonilda Simão (presidente do Sintero).

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO