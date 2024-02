Edevaldo Neves visita unidades de saúde em Vilhena

A Associação Nova Aliança de São Miguel do Guaporé foi contemplada com emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) para compra de equipamentos agrícolas. O valor do recurso é de R$ 167,3 mil.

Uma colhedeira de milho foi comprada pela Associação com objetivo de melhorar a produção dos trabalhadores rurais. A deputada atendeu solicitação do vereador Valmir do PT. “É um equipamento que vai auxiliar os agricultores na produção rural e estimular os negócios locais”, declarou a deputada.

Para todo estado estão sendo investidos mais de R$ 10.6 milhões em emendas parlamentares individuais e de bancada para diversos setores sociais. São Miguel do Guaporé será contemplado no total com R$ 237,3 mil.

Por Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO