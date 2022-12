Edição 1001 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia comunica a seus usuários que, devido ao encerramento do ano financeiro de 2022, o sistema DetranNet e o site Central de Serviços e outros meios de emissão de taxas estarão suspensos para emissão de boletos bancários após as 14h de 30 de dezembro, devendo retornar às 00h01 do dia 4 de janeiro de 2023.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida explica que, a medida é necessária para atualização dos sistemas, deixando-os aptos para as rotinas do próximo ano, como o licenciamento/IPVA 2023 e taxas do Detran.

O governador Marcos Rocha disse que os serviços disponibilizados pelo Detran Rondônia demonstram o quanto a Autarquia tem trabalhado em favor dos usuários, com investimentos em tecnologia, oferecendo ao público agilidade nos processos. “O fato da emissão de taxas ficar suspensa durante o feriado para evitar possíveis inconformidades, garante, sequencialmente aos usuários, segurança na emissão de boletos”, destacou.

A decisão se deu, considerando que no dia 30 dezembro de 2022, não haverá expediente bancário. As agências bancárias não vão abrir para atendimento ao público, e baseado no disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, no Senado, de que não são considerados dias úteis para fins de operação bancária; sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

O diretor da Autarquia explica que, a partir de 4 de janeiro, o site do Detran Rondônia voltará a imprimir boletos para pagamentos de taxas, agendar exames teóricos, práticos, médicos e psicológicos, acompanhar o andamento de processos para veículos, habilitação e protocolos.

“Nosso objetivo principal é oferecer serviços que primam pela segurança de nossos usuários”, enfatizou Paulo Higo.

Fonte: Governo RO