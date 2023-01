Edição 1015 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O Comando de Operações Aéreas – COA passa a ter no cargo de comandante, o tenente-coronel Francisco Pinto Andrade Junior. A passagem de comando foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO, na terça-feira, 10, durante cerimônia que aconteceu no Hangar Zirondi, do Grupamento de Operações Aéreas – GOA. A unidade militar conta com quatro aeronaves, sendo três aviões, que comportam até 11 pessoas, e um helicóptero. O efetivo do GOA conta com dez pilotos, realizando voos administrativos, de manutenção, de transporte aeromédico e operação de resgates.

O tenente-coronel Francisco Pinto assumiu o lugar do tenente-coronel Merycles Guedes Nunes, que atuou desde 2021, e durante sua permanência na função, foram realizadas melhorias como: remodelar a parte de convênios com a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, Serviço Aeropolicial – SAER, Polícia Civil, Núcleo Operações Aéreas – NOA, e Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec. Foi realizado, também, a restruturação da parte logística financeira, dentre outros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatiza a importância dos serviços do Comando de Operações Aéreas para toda a sociedade. “O Governo de Rondônia não mediu esforços em investir na aquisição e manutenção de aeronaves para proporcionar o melhor atendimento ao cidadão rondoniense”, complementou.

ATENDIMENTO

Ao assumir o comando da unidade, o tenente-coronel Andrade relatou que, uma das principais atividades do COA é o serviço aeromédico, que conta com aeronave equipada com Unidade de Terapia Intensiva – UTI aérea, com capacidade de transporte de até dois pacientes. Há, ainda, a equipe médica que atua no atendimento de emergência. “Durante a pandemia do coronavírus, a aeronave realizou diversos transportes de pacientes vítimas da covid-19 dentro e fora do Estado e todas as ações merecem destaque no atendimento”, ressaltou o comandante que pretende expandir, principalmente, a atividade de resgate, como: acidentes de difícil acesso e distantes por terra.

Estiveram presentes na solenidade, o diretor executivo da Sesdec, coronel PM Paulo Henrique; Chefe do Estado Maior-Geral do CBMRO, coronel Daniele Cristina; o representante da Polícia Civil, delegado Paulo Kakionis; o desembargador do Tribunal de Justiça, Glodner Pouleto; dentre outras autoridades.

Fonte: Governo RO