Edição 1037 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Nessa sexta-feira (3), o governo de Rondônia iniciou convocação para os candidatos aprovados no processo seletivo da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (Seduc), referente ao edital nº 199/2021/SEGEP-GCP para enviarem documentação inerente ao cargo, constante no certame até o dia 13/02/2023, por meio eletrônico.

O 15º chamamento da Seduc para este concurso foi publicado na quinta-feira (2) e vai abarcar os aprovados em 18 municípios do Estado de Rondônia. Na convocação estão o nome de todos os profissionais a serem empossados, relacionados às cidades requeridas no ato da inscrição. A publicação do Diário Oficial também determina os endereços de e-mail nos quais o nominados devem enviar os documentos originais digitalizados. Apenas um único arquivo em PDF deverá conter todos os documentos exigidos adicionado do Check List de itens.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, este é mais um passo em direção a melhorar a qualidade do ensino no Estado que vai implicar em melhorias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e no futuro dos jovens rondonienses. “Estamos na 15ª convocação de novos professores. Eu sou educador e sei da importância destes profissionais”, afirmou.

Além dos documentos pessoais, o ato convocatório trás nos itens 4 e 5 formulários que devem ser enviados anexos o Formulário de Cadastramento de Dados com uma foto 3X4 colada e a Declaração de Bens. Ambos os documentos devem estar assinados e digitalizados em PDF.

Todas as informações para consulta e download dos formulários e check list estão no endereço eletrônico: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Edital-n.-38-2023-SEGEP-GCP-Decima-Quinta-Convocacao-Assinatura-de-Contrato-Processo-Seletivo-SEDUC-Professor-Classe-C-Analista-Educacional-Tecnico-Educacional.pdf

Fonte: Governo RO