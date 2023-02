Edição 1040 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Com o objetivo de promover a seleção de candidatos, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, torna público o edital de processo seletivo, visando à contratação temporária de profissionais para ocuparem vagas do cargo de “Professor Classe C” (graduações diversas), para o atendimento à Rede Estadual de Ensino.

As inscrições podem ser efetuadas no período de 16 a 26 de fevereiro, sendo feitas apenas pela Internet no portal da Seduc, na aba “Publicações”, por meio deste link. O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: a) 1ª Etapa, para todos os cargos: de informação prestada no ato de inscrição via internet sobre os títulos que possui na área que pretende concorrer no certame, de caráter classificatório; b) 2ª Etapa, para todos os cargos: de convalidação dos títulos informados no ato de inscrição via internet, de caráter classificatório e eliminatório. A inscrição é gratuita.

DAS VAGAS

O processo seletivo tem a oferta de 652 vagas para o cargo de professor classe C, 40 horas semanais, com salário de R$ 4.043,63 (quatro mil, quarenta e três reais, sessenta e três centavos), e 11 vagas para atuar em 20 horas semanais, com o salário de R$ 2.021,82 (dois mil, vinte e um reais, oitenta e dois centavos).

As vagas são destinadas para as Coordenadorias Regionais de Educação dos municípios de Buritis, Ariquemes, Alta Floresta do Oeste, Cacoal, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão do Oeste, distrito de Extrema, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena.

DOCUMENTAÇÃO

O candidato deverá anexar a documentação pessoal e títulos, no formato PDF, informados no ato de inscrição via internet, para subsidiar a avaliação dos títulos. A documentação deverá estar de acordo com os requisitos do cargo que o candidato pretende concorrer. O candidato deverá ficar atento para todas as obrigações do ato de inscrição.

Fonte: Governo RO