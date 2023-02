Edição 1040 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, através da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito realizou na manhã desta terça-feira, 7, ação educativa denominada “Operação Rodovida”, executada na avenida Tiradentes, em Porto Velho.

A Operação Rodovida intensifica a fiscalização de veículos com a parceria entre os órgãos públicos, com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito e conscientizar os condutores quanto à importância da segurança viária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha explica que a Rodovida não tem apenas o caráter de fiscalização, mas também de educação. “Apenas o fato de aumentar a presença das autoridades policiais no trânsito, em locais e horários com maior concentração de registros de sinistros, coíbe ações perigosas por parte dos motoristas, destacando que no trânsito, é importante escolher a vida”.

O diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima acompanhou a blitz, onde educadores de trânsito abordaram motoristas e motociclistas. “Nossos educadores, salientaram sobre segurança na hora de conduzir o veículo, destacando o risco de utilizar o celular quando estiver no trânsito, o respeito às faixas de pedestres, da utilização dos dispositivos de segurança, como cinto para os motoristas, e o capacete para os motociclistas.

A Operação Rodovida ocorre anualmente, com início na época que antecipa o Natal e permanece até o fim do feriado de Carnaval, período marcado pelo aumento do fluxo de veículos pelas rodovias federais. As ações de educação e fiscalização de trânsito são voltadas para coibir as condutas de risco de condutores e passageiros, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida enfatiza que as ações educativas e de fiscalização realizadas pelo Detran Rondônia fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

A operação Rodovida é uma ação executada pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – Semtran e Detran Rondônia.

Fonte: Governo RO