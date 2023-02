Edição 1041 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

A equipe da 13° Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER finalizou a execução de 52 quilômetros de patrolamento no assentamento Joana D’Arc, sentido distrito de São Carlos.

De acordo com o Residente Leandro Risso, o assentamento fica em uma importante região da zona Rural do Estado, abriga diversas famílias e recebe um grande fluxo de veículos de carga pesada. “As obras foram feitas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias que ali habitam e a trafegabilidade que é indispensável para o desenvolvimento da agricultura familiar em Rondônia”, informou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualidade, trafegabilidade e segurança das estradas rurais são essenciais ao desenvolvimento dos setores produtivos e econômicos do Estado. “O Governo do Estado está intensificando a manutenção de suas estradas nesse período de inverno amazônico. Os moradores do assentamento merecem toda atenção e segurança para trafegar, assim como todos os que precisam das nossas estradas estaduais ”, ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER, Éder Fernandes, as equipes do DER estão em ação para atender todo o Estado, com obras na Capital, municípios, distritos e assentamentos, como o Joana D’Arc. “Assim como as vias urbanas, as estradas rurais precisam de constante atenção, pois são fundamentais à agricultura familiar e para a qualidade de vida dos produtores rurais” destacou.

Fonte: Governo RO