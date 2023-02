Edição 1046 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Fortalecer e estreitar o vínculo entre o produtor rural e a Secretaria de Estado da Agricultura -Seagri, tem sido o foco da ação de relacionamento e divulgação organizada pela Ouvidoria, que tem otimizado a comunicação entre a gestão e os agricultores. Os atendimentos são realizados de forma intuitiva e automatizada, de forma a orientar e esclarecendo por meio de informações oficiais. O atendimento é feito via WhatsApp pelo número (69) 3212-8825.

O governador Marcos Rocha destaca a importância deste canal direto com os agricultores. “É importante que as ações estejam mais próximas e sempre prontas para atender todas as demandas, sejam elas reclamações, denúncias, sugestões, alguém que precise de informações ou também para receber elogios que motivam o trabalho da equipe”, pontuou o governador Marcos Rocha.

Com base nas informações repassadas pela Ouvidoria, a Seagri busca melhorar os atendimentos e suprir as demandas apresentadas. “Esse canal aproxima os agricultores da Seagri, agilizando o atendimento ao público, já que muitos que necessitam dos serviços da secretaria moram distantes e não podem se deslocar até os órgãos ligados a agricultura para suprirem suas demandas”, destaca o secretário da Seagri, Luiz Paulo.

COMO UTILIZAR A OUVIDORIA

O agricultor pode sugerir, solicitar, reclamar, denunciar e também, elogiar os serviços e atendimentos oferecidos pelas equipes da Seagri. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Pode-se entrar em contato pelo número 0800-647-7071 ou pelo e-mail [email protected]

Fonte: Governo RO