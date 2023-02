Edição 1049 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O cuidado com a pessoa idosa, acolhida nas Instituições de Longa Permanência para Idosos no Estado de Rondônia, vem tendo destaque com a entrega de kits de higiene pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas.

A Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Guajará-Mirim recebeu, no início da semana, pelo menos 120 fardos de fraldas geriátricas, contendo 3 pacotes, totalizando 10.080 unidades e 228 kits com cremes dentais, escovas de dentes, aparelhos de barbear e enxaguantes bucais.

O governador Marcos Rocha destacou que os kits contribuem para melhorar a qualidade de vida dos idosos. “Este projeto da Seas tem como objetivo a oferta de kits de higiene para o auxílio na manutenção dos cuidados pessoais, visando a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar das pessoas idosas acolhidas nessas instituições”, disse o governador Marcos Rocha. Complementou ainda que, dessa forma, o Governo por meio da Seas, garante um dos direitos básicos e fundamentais às pessoas com 60 anos ou mais.

Para o presidente da Casa do Ancião, Pedro Rocha Tavares, a entrega veio em boa hora. “Essa doação chegou em um momento bem importante para nós. Temos idosos acamados que usam fraldas, e além deles, todos precisam manter a higiene pessoal para melhorar o convívio entre eles”, pontuou.

Ainda de acordo com o presidente, a Casa do Ancião atende 21 idosos, sendo que 90% dos custos e pessoal são viabilizados através de convênio junto às prefeituras de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Fonte: Governo RO