Edição 1051 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Com a proposta de mobilizar e sensibilizar a população para tornar os espaços carnavalescos mais seguros, alertando a todos quanto à importância de garantir e reforçar os fatores de proteção às crianças e adolescentes, assim como inibir o assédio, a importunação sexual e as demais formas de violência em relação às mulheres, o Governo do Estado realizou na sexta-feira (17), em Porto Velho, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, Blitzes Educativas, com foco na proteção à criança e ao adolescente e na prevenção à violência contra a mulher.

Durante a ação, ocorrida em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, que na ocasião orientava a população sobre condução responsável, foram entregues materiais contendo informações e contatos dos órgãos da Rede de Enfrentamento às Violações dos Direitos; números para denúncias, como o Disque 100 para Violações, situações de violência contra as crianças e os adolescentes; o Disque 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher; o número (69) 9 8484 6845 da Central do Programa Mulher Protegida do Governo do Estado, um serviço especializado para atendimento, acompanhamento e encaminhamentos em atenção à demanda; e ainda o 190 da Polícia Militar; e o 197 da Polícia Civil.

A secretária da Seas, Luana Rocha, que acompanhou a ação na Avenida Imigrantes com a Rio Madeira, pediu para que todos os foliões e a população em geral exerçam seu papel de cidadãos, contribuindo com estas campanhas em qualquer época do ano; e ressaltou que o reforço no Carnaval é necessário devido ao maior consumo de bebida alcoólica e de festejos nas ruas e ambientes fechados. “Fiquemos atentos! Vamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes de qualquer ato que viole seus direitos; e digamos não também, à violência contra a mulher. Denunciem pelos canais disponíveis”, conclamou a secretária.

INFORMATIVOS

Dados do Ministério de Direitos Humanos e da Rede Nacional da Primeira Infância mostram que nos últimos anos, os índices de violência contra as crianças e adolescentes nos Estados brasileiros são de meninas, 60% delas com idade entre 10 a 17 anos e um terço do total eram menores de 10 anos.

Ao ser abordado pela secretária Luana, o motorista por aplicativo Anderson Cardoso, destacou a importância da ação do governo, observando que estes atos tendem a encorajar denúncias. “O Estado faz sua parte. Esperamos que isso diminua esses índices de violência, tanto contra as crianças quanto às mulheres”.

Luana Rocha ressaltou que, em Rondônia o governo estadual vem trabalhando, de forma continuada, por meio de projetos e programas agregadores ao Sistema de Garantia dos Direitos de crianças e adolescentes, como o “Criança Protegida”; e quanto à prevenção, proteção, promoção e garantia dos direitos das mulheres com o “Mulher Protegida”, já implementado nos 52 municípios.

O diretor de Educação no Trânsito do Detran, Ruymar Pereira, em nome do diretor-geral Paulo Higo Ferreira agradeceu a parceria da Seas, observando que estas ações aos poucos vão mudando a consciência das pessoas no sentido de proteger as crianças, mulheres e também tornar o trânsito mais seguro.

A ação foi encerrada à noite no trecho da Avenida Carlos Gomes, com a Jorge Teixeira.

Fonte: Governo RO