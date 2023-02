Edição 1052 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O Núcleo de Operações Aéreas – NOA está reforçando a segurança no Carnaval e atuou neste sábado de Carnaval, na segurança dos foliões da Banda do Vai Quem Quer. As aeronaves oferecem uma visão privilegiada do alto em apoio às dezenas de equipes que atuam em solo, durante os eventos que reúnem um número grande de pessoas. O NOA prestou apoio às equipes de solo através do Helicóptero Falcão 02, tendo como piloto, o coronel PM Leandro Machado.

O NOA está atuando desde o dia 11 de fevereiro nos eventos carnavalescos e em atendimento às ocorrências em outros pontos da cidade, neste período.

Ainda no final da tarde deste sábado, a equipe do NOA mostrou a sua agilidade quando foi acionada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para dar apoio a um resgate de um paciente que deveria ser transferido urgentemente para o Hospital João Paulo ll, após grave acidente entre motocicletas na BR-364.

O NOA conta com um efetivo de 25 servidores e quatro pilotos de aeronaves.

Fonte: Governo RO