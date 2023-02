Edição 1058 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Com o intuito de fortalecer as ações de educação ambiental, fiscalização e monitoramento ambiental, o Governo de Rondônia realizou na tarde de sexta-feira (24), a entrega dos veículos e equipamentos eletrônicos para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam. Entre os itens entregues estão 18 camionetes, 1 pá carregadora, 1 caminhão tipo baú, 18 embarcações, 37 notebooks e 25 GPS.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega destes itens ajudará a Sedam na realização de suas tarefas dentro do Estado. “A aquisição dos veículos e equipamentos fortalecerá o trabalho e ajudará a conter os crimes ambientais dentro do Estado, com mais agilidade”, concluiu.

O secretário Estadual de Desenvolvimento Ambiental, Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos reforça o comprometimento do Estado com o combate aos ilícitos penais. “Estamos usando todo o nosso capital humano e financeiro, disponível para equiparmos e melhor atuarmos no combate ao desmatamento e a todos os ilícitos ambientais”, garantiu.

INVESTIMENTO

A solenidade de entrega ocorreu na Sedam Campus, em Porto Velho. Todos os itens entregues foram adquiridos através de recursos oriundos de leis e acordos anticorrupção, vindos do Fundo Amazônia via BNDES, Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – Cefem, Fundo Especial de Proteção Ambiental – Fepram e Progestão (Recursos de convênios com outra esfera de Governo). Ao todo foi um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões.

Com a aquisição das embarcações será possível a proteção e presença do Estado nas sete bacias hidrográficas de Rondônia (Bacia do Guaporé, Bacia do Mamoré, Bacia do Abunã, Bacia do Madeira, Bacia do Jamari, Bacia do Machado – ou Ji-Paraná e Bacia do Rio Roosevelt), trabalhando diretamente em função da preservação dos recursos hídricos.

Os itens irão subsidiar as atividades da Coordenadoria de Proteção Ambiental – Copam, Coordenadoria de Unidades de Conservação – Cuc, Coordenadoria de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural – Comrar, e a Coordenadoria de Recursos Hídricos – Coreh. Já os equipamentos eletrônicos, como notebooks e GPS contribuirão, principalmente, nas ações de fiscalização e monitoramento intensivo, no Estado.

