Edição 1059 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para novos cursos remotos, que serão ofertados em vários municípios rondonienses. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1° de março, em links disponibilizados no site: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-remotos-inscricoes-ate-01-03-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional/, nos quais constam todas as informações para se inscrever como documentos necessários e período das aulas, além das cidades contempladas.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos, conforme a nova programação: Automaquiagem, Educação Ambiental, Prática de Departamento Pessoal, Empreendedorismo, Atendimento ao Público, Auxiliar de Escritório e Assistente de Recursos Humanos.

Segundo o governador do Estado, Marcos Rocha, o Idep está presente nos 52 municípios e os cursos remotos integram a estratégia de expansão do ensino profissionalizante, uma das prioridades do planejamento estratégico da gestão estadual.

“Viabilizar a qualificação da mão de obra é primordial para assegurarmos o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população, que consegue a inserção no mercado de trabalho, em um exitoso processo de geração de emprego e renda”, avaliou o governador.

Segundo a diretora pedagógica do Idep, Sylvana Ventura, os cursos são destinados para quem tem idade acima de 16 anos e o ensino fundamental (6° ao 9° ano) como escolaridade mínima. “Os participantes receberão certificado, mediante a participação em todas as atividades e avaliações”, explicou.

Fonte: Governo RO