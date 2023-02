Edição 1060 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Acontece nesta terça-feira (28), mais uma Exposição da Agroindústria Familiar no estacionamento Pirarucu no Palácio Rio Madeira, das 7h30 às 15h. A exposição é promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, em parceria com a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec.

De acordo com o governador Marcos Rocha, a exposição vem ganhando proporções a cada edição. “Essa é uma forma de todos participarem e terem a oportunidade de encontrar uma diversidade de produtos, com a qualidade da agricultura de Rondônia. Os expositores saem satisfeitos com os resultados obtidos durante o dia de trabalho”, destacou Marcos Rocha.

O secretário estadual de agricultura, Luiz Paulo, disse que é importante a participação dos produtores rurais de todos os municípios. A feira conta com 45 expositores que estarão vendendo produtos de diversos segmentos. “A exposição está se expandindo e crescendo a cada edição. O destaque é a renda que vem gerando para o setor”, afirmou Luiz Paulo.

Variedades de produtos regionais serão expostos para que a população de Porto Velho possa adquirir, entre eles: açaí, farinha, café, condimentos, queijo, derivados do coco e do leite, mel, rapadura, chocolate, embutidos e defumados, palmito, polpa de frutas, iogurte. A novidade desta edição será o filé de pirarucu e o hambúrguer de peixe, que também farão parte da exposição, entre vários outros produtos.

Fonte: Governo RO