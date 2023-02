Edição 1061 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

A Exposição da Agroindústria Familiar trouxe mais uma vez agricultores, artesãos e microempreendedores com diversos produtos que atraíram centenas de pessoas que estiveram no estacionamento Pirarucu, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. A Exposição é resultado de uma iniciativa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, em parceria com a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec.

“Esta ação tem um papel importante na cooperação entre os agricultores, consumidores e poder público. Esses eventos trazem a valorização do produtor e da produção agrícola local, mostrando a importância da sua realização como forma de identidade e fortalecimento comercial”, declarou o governador Marcos Rocha.

Para o Secretário da Seagri, Luiz Paulo, a feira é uma oportunidade ideal para que os produtores possam comercializar e expor seus produtos, valorizando a agricultura local e gerando renda mensal para os expositores, e essa iniciativa é uma forma de incentivar à produção da agricultura familiar e também uma forma de fortalecimento dos produtores. “Esta ação proporciona o aumento significativo da renda familiar dos agricultores do município”, ressaltou Luiz Paulo.

De acordo com produtor mel, Virgílio Filho, a vinda do município de Vilhena para expor os produtos na Capital é importante. “Quero agradecer a Seagri, ao Governo do Estado pela oportunidade de podermos vender nossos produtos todo mês aqui, sem ter a figura do atravessador, isso faz toda diferença no nosso bolso”, comentou Virgílio.

O produtor Nevaldir Klein, mas conhecido como Gauchinho do Paiol, que veio da zona rural de Candeias do Jamari, disse que os clientes ficam satisfeitos com os preços mais acessíveis. “Aqui fiz novos clientes e graças a iniciativas do governo do estado, quero ampliar ainda mais a minha agroindústria de queijos, para poder aumentar a venda dos meus produtos direto da roça, estou muito feliz”, finalizou.

A próxima edição da Exposição da Agroindústria Familiar, será dia 31 de março, no estacionamento Pirarucu no Palácio Rio Madeira, na Capital.

Fonte: Governo RO