Edição 951 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Iniciou nesta segunda-feira, 7, o Feirão de Empregos Temporários, a ação é executada pelo Sistema Nacional de Emprego de Rondônia – SINE Estadual, promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC e segue até o dia 11 de novembro. As entrevistas prévias estão sendo realizadas no auditório do Tudo Aqui, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, das 7h30 às 13h30, em Porto Velho.

O evento tem como público-alvo, pessoas que queiram se candidatar a vagas de empregos temporários, visando atender às necessidades de serviços ou substituição temporária de pessoal permanente, a fim de simplificar a contratação, tornando-a rápida e eficaz.

De acordo com a coordenadora geral de Trabalho, Emprego e Renda, Teresa Cristina, estão sendo ofertadas mais de 100 vagas durante o feirão. “São vários os benefícios que os candidatos terão com esse tipo de vaga; como por exemplo, ganho de experiência, networking ou até mesmo a chance de ser efetivado na vaga”, enfatizou a coordenadora.

Gisele Marcial, 31 anos, estava presente no segundo dia do feirão e destacou a importância desta ação para a população. “É uma grande oportunidade que o Governo de Rondônia está dando a todos nós, conseguindo o emprego nós teremos a oportunidade de aproveitar melhor as festividades de final de ano e ter uma ceia de natal bem farta”, destacou a candidata.

CAPACITAÇÃO:

Além de vagas de emprego, o Geração Emprego disponibiliza diversos cursos de capacitação no site ou aplicativo de celular. Para mais esclarecimentos, acesse AQUI

Fonte: Governo RO