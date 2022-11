Edição 952 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Desde o último dia 6 de novembro, servidores da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, iniciaram os trabalhos de instalação para a ornamentação de luzes para o evento “Natal de Luz”, que será realizado neste ano e aberto ao público no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia, em Porto Velho.

A cerimônia que vai marcar o acender das luzes, será no dia 1° de dezembro, a partir das 17h, no Palácio Rio Madeira – PRM, e terá apresentações musicais, danças e corais clássicos, além da presença do governador Marcos Rocha, de autoridades; será aberto ao público em geral participar.

Para este ano, o diretor executivo da Sugesp, João Pablo Claudino Lima pontua que, o “Natal de Luz” terá novidades para o prestígio da população em geral, “toda a estrutura terá um formato de como se mostra um céu estrelado, para deixar ainda mais brilhante este evento natalino”.

Ainda existem materiais para a ornamentação que estão chegando para auxiliar nos trabalhos dos servidores. A previsão de término de implantação dos materiais e da iluminação ao evento natalino, é até o próximo dia 28 de novembro.

Para toda a ornamentação que está sendo instalada para o “Natal de Luz”, o investimento total será de mais de R$ 700 mil, devido aos materiais que serão usados. “O evento é também uma atração turística, que traz à população para junto do Estado, dando a possibilidade de as pessoas trazerem suas famílias e vivenciarem este sentimento de celebração pelo nascimento de Jesus”, declarou João Pablo.

Fonte: Governo RO