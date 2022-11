Edição 953 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

A Secretaria de Estado da Justiça – Sejus recebeu do Governo do Estado mais equipamentos para o aprimoramento dos trabalhos realizados pela polícia penal, na segunda-feira (7). Foram adquiridas 1.379 novas algemas; a aquisição se soma aos demais investimentos realizados pelo Governo de Rondônia em armamentos, capacetes e coletes, visando o fortalecimento da segurança pública.

As algemas são peças essenciais nos serviços de segurança, possibilitando aos policiais penais o uso seletivo da força e o emprego das técnicas de contenção, condução, imobilização e outras desenvolvidas especialmente para a atividade de segurança, garantindo ainda, a integridade física do policial durante as ações.

O material será distribuído nas 46 unidades prisionais do Estado, escolta judiciária, escolta hospitalar, unidade de monitoramento eletrônico e todas as cinco bases do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – Gape. O valor investido foi R$ 162.722,00 (cento e sessenta e dois mil e setecentos e vinte e dois reais), oriundos do Governo do Estado.

RÁDIOS COMUNICADORES

Ainda no segundo semestre foram adquiridos 500 rádios comunicadores portáteis HT, avaliados em R$ 886.500,00, sendo R$ 120.000,00 de emenda parlamentar do Deputado Estadual, Anderson Pereira, e a outra parte do Governo do Estado.

Os rádios, fundamentais para a comunicação a distância entre os servidores, serão distribuídos nas unidades, visando a boa execução das atividades operacionais desenvolvidas 24 horas nos estabelecimentos penais, que englobam práticas rotineiras como banho de sol, visitação social e íntima, assistência educacional, assistência religiosa, assistência jurídica, escoltas externas, deslocamento para assistência à saúde, segurança externa, por meio de guaritas e escoltas internas.

O secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito, ressaltou a importância das aquisições à realização de um trabalho eficaz nos estabelecimentos penais. “Um equipamento de qualidade, moderno, faz total diferença nas ações da Sejus, e a atual gestão do governador Marcos Rocha tem investido no trabalho da polícia penal, o resultado é uma polícia fortalecida e preparada, mantendo um sistema penitenciário seguro e sob o controle do Estado”, finalizou.

