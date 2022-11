Edição 963 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O terceiro sorteio trimestral do ano do programa Nota Legal Rondoniense ocorreu no sábado, 19, às 19h30 no palco da praça de alimentação do Porto Velho Shopping. As pessoas que estavam presentes ao evento conferiram os nomes dos 3 contemplados, que juntos, ganharam R$ 30.000,00 divididos nos prêmios de R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000.

Confira os ganhadores do sorteio trimestral:

– Patrícia Rocha Silva faturou o prêmio de R$ 5.000,00;

– Jurema de Souza foi contemplada com o valor de R$ 10.000,00 e

– Filipe Jackson Lopes Martins ganhou o prêmio máximo de R$ 15.000,00.

Em dezembro terá uma nova oportunidade. No último sorteio do ano, o Sorteio de Natal, terá o valor maior em premiações. Para concorrer basta baixar o aplicativo do programa Nota Legal Rondoniense e solicitar o CPF nos cupons fiscais na hora das compras. Além dos sorteios trimestrais é possível ganhar prêmios instantâneos de R$ 50,00 a R$ 500,00. E também estará contribuindo com as entidades sociais cadastradas no programa, que atualmente já são quase 40 instituições.

Desde a retomada do programa em julho de 2021 já foram doados R$ 1.246.181,97 para essas entidades sociais. Nos prêmios instantâneos foram distribuídos R$1.700.160,00 para 26.995 pessoas. E nos sorteios trimestrais, foram R$ 170.000,00 para 16 pessoas, contando com os contemplados deste sábado.

Para divulgar o programa e incentivar as pessoas a baixarem o aplicativo e solicitarem o cupom fiscal, a Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN está com uma loja física no Porto Velho Shopping. Ao baixar o aplicativo e colocar o CPF na nota, a pessoa que fizer compras no Shopping poderá concorrer a brindes diretamente na loja.

Para o secretário Luís Fernando essa é uma oportunidade para divulgar o programa e estimular o hábito de solicitar o cupom fiscal, para que faça parte do dia a dia das pessoas. “Pedir a nota garante que o imposto embutido no preço da mercadoria possa retornar aos cofres públicos e possa retornar ao cidadão sob a forma de benefícios, de políticas públicas, serviços à população e também permite igualdade nas condições de concorrência, com um ambiente econômico mais justo”.