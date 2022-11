Edição 964 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Estudantes de 17 escolas da rede estadual e municipal de ensino estão participando desde semana passada, de uma série de visitas em pontos turísticos nas cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari. A ação do Governo de Rondônia faz parte do projeto “City Tour”, coordenado pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – Seduc e municípios.

A visita acontece após os participantes vencerem um concurso para produção da melhor poesia, critério principal do projeto. De acordo com a organização, o tema escolhido apresentava aspecto histórico-regional, sendo: “Rondônia e suas Belezas Naturais”, no qual selecionou dois alunos do 5º ao 9º ano, ganhadores de cada instituição de ensino.

Durante o tour pelos atrativos turísticos, os alunos são acompanhados por professores responsáveis pela seleção, representando o corpo docente. Nos últimos cinco dias, eles conheceram atrativos, como a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – EFMM, Praça das Três Caixas d’água, Palácio Rio Madeira, Mercado Cultural, Museu da Memória Rondoniense (antigo Palácio do Governo do Estado), entre outros.

Para o guia de Turismo Isaías Gomes, que acompanha o passeio na Capital, o projeto permitiu engajar alunos com o processo regional e histórico do Estado. “Visitamos os lugares importantes e compartilhamos as histórias de cada ponto turístico, a fim de resgatar a memória mais profunda de Rondônia. Finalizaremos o tour nesta terça-feira, dia 22 de novembro, no Memorial Rondon”, explicou.

O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira ressalta a expansão de projetos do Executivo rondoniense voltados para um dos temas que contribuem para o desenvolvimento cultural e econômico do Estado. “O turismo vem se consolidando em Rondônia, sendo introduzido no contexto escolar, gerando pertencimento no coração dos estudantes rondonienses”, destacou.

“CITY TOUR”

Lançado em junho deste ano, esta é a primeira edição do projeto que envolve a participação de estudantes da rede estadual e municipal de ensino. A ação subdivide-se em três etapas, sendo: apresentação do Concurso de Poesia, com produção baseada no livro pedagógico “Rondônia Tem Tudo!”? disponibilizado pela Setur; realização das poesias nas escolas, com a avaliação e responsabilidade de um professor designado e, por fim, a realização do tour com os alunos nos atrativos turísticos.

Este concurso é voltado especialmente para a comunidade estudantil das áreas urbana e rural, e os poemas devem seguir a estrutura de “trova” e “soneto”. O “City Tour”, que é o prêmio dos alunos ganhadores, começou com os selecionados nas escolas de Porto Velho e Candeias do Jamari, em breve, o município de Vilhena será o próximo a realizar o projeto.

Segundo o coordenador do projeto, Rafael Guimarães, a importância da parceria firmada entre as secretarias do Estado e os municípios tem sido fundamental para o foco da ação. “Esperamos destacar o potencial que nosso Estado tem em relação aos diferentes marcos históricos, permitindo integrar os estudantes com as raízes de Rondônia, sendo este o principal objetivo do concurso e a premiação”, ressaltou.

Fonte: Governo RO