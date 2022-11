Edição 965 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O servidor público vai poder passar o final de semana com dinheiro no bolso. O pagamento estava previsto em cronograma para o dia 30 de novembro, e será antecipado para 25 de novembro. Ao todo 61.555 pessoas serão beneficiadas, entre servidores, aposentados e pensionistas e serão injetados na economia do Estado R$ 412.335.737,35.

De um modo geral, a antecipação ajuda também no aquecimento da economia e atividade comercial, principalmente em um período em que é esperado uma movimentação maior no comércio, com a Copa do Mundo e Black Friday no dia 25 de novembro. É também um momento em que as empresas se preparam para contratações temporárias, aumento dos estoques, e ações promocionais.

Para o governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, essa movimentação econômica deve gerar um impulso maior no comércio, “quando o Estado antecipa o pagamento, gera uma expectativa positiva no mercado, aumenta a confiança dos comerciantes no que se refere ao crescimento da economia a curto prazo e as empresas melhoram seus resultados e continuam investindo no crescimento da economia”.

Para o secretário de Estado de Finança – Sefin, Luiz Fernando, “além da antecipação do pagamento, o dinheiro deve circular muito mais neste fim do ano, com o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro (9/12); e ainda, antecipação de férias e salário de dezembro, previsto em calendário para o dia 23 de dezembro. Esse número significativo de recursos permite também, que muitas empresas recuperem as perdas do ano e fechem o balanço de 2022, com lucro razoável e isso fortalece o crescimento dos negócios no Estado, finalizou.

Fonte: Governo RO